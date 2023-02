NBA, risultati della notte (24 febbraio): i Lakers battono Golden State. Successi per Banchero e Fontecchio, bene Boston e Philadelphia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la pausa per l’All Star Game, la regular season NBA entra nella sua ultima fase, quella dove ogni vittoria conta e dove l’intensità comincia ad essere vicina a quella dei playoff. Ne sono la dimostrazione le nove partite della notte, quasi tutte decise nel finale o comunque con pochi possessi di distanza. I Boston Celtics continuano a tenere a distanza i Milwaukee Bucks nella corsa al primo posto della Eastern Conference ed importante è stata la vittoria dopo un tempo supplementare in casa degli Indiana Pacers. Finisce 142-138 per Boston, guidata dalla coppia Jayson Tatum-Jaylen Brown, che per la nona volta in stagione vede entrambi i giocatori segnare almeno trenta punti. Tatum firma i quattro punti decisivi per la vittoria e chiude con 31 punti e 12 rimbalzi, mentre Brown ne firma 30 con 11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la pausa per l’All Star Game, la regular season NBA entra nella sua ultima fase, quella dove ogni vittoria conta e dove l’intensità comincia ad essere vicina a quella dei playoff. Ne sono la dimostrazione le nove partite, quasi tutte decise nel finale o comunque con pochi possessi di distanza. ICeltics continuano a tenere a distanza i Milwaukee Bucks nella corsa al primo postoEastern Conference ed importante è stata la vittoria dopo un tempo supplementare in casa degli Indiana Pacers. Finisce 142-138 per, guidata dalla coppia Jayson Tatum-Jaylen Brown, che per la nona volta in stagione vede entrambi i giocatori segnare almeno trenta punti. Tatum firma i quattro punti decisivi per la vittoria e chiude con 31 punti e 12 rimbalzi, mentre Brown ne firma 30 con 11 ...

