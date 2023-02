Nato,a marzo incontro Finlandia - Svezia - Turchia su adesione (Di venerdì 24 febbraio 2023) A metà marzo a Bruxelles si terrà un trilaterale tra Finlandia, Svezia e Turchia, presieduto dalla Nato, sul dossier dell'adesione all'Alleanza dei due Paesi scandinavi. Lo ha annunciato Jens ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) A metàa Bruxelles si terrà un trilaterale tra, presieduto dalla, sul dossier dell'all'Alleanza dei due Paesi scandinavi. Lo ha annunciato Jens ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rominapetrini2 : NoGeoingegneria 8 APRILE 2022 SANDRO PERTINI NEL 1949: ”SONO CONTRO LA NATO: PROMUOVE LA GUERRA” Sandro Pertini,… - GigiAdinolfi : RT @Moonlightshad1: Sono talmente schiavi delle loro balle da dimenticarsi perfino di averle dette; questa è la puntata in cui Severgnini d… - notizienet : Nato,a marzo incontro Finlandia-Svezia-Turchia su adesione - Alleanza presiederà incontro, 'fiducia per soluzione p… - fisco24_info : Nato,a marzo incontro Finlandia-Svezia-Turchia su adesione: Alleanza presiederà incontro, 'fiducia per soluzione po… - mattiamattiaaa : RT @Moonlightshad1: Sono talmente schiavi delle loro balle da dimenticarsi perfino di averle dette; questa è la puntata in cui Severgnini d… -