NATO e UE scettici sul piano di pace cinese (Di venerdì 24 febbraio 2023) La NATO e l'UE si sono detti scettici sul piano di pace cinese per l'Ucraina. La NATO ha affermato che la Cina non ha molta credibilità perché non ha mai condannato l'invasione dell'Ucraina da parte delle Russia. Della stessa idea l'UE, che ha sottolineato che Pechino si è sempre schierata dalla parte di Mosca.

