Naspi 2023 sospesa: obbligo comunicazione redditi 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Naspi 2023 sospesa: cosa fare? È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi, non sia arrivata la mensilità di febbraio. In caso in cui l’erogazione sia sospesa, è possibile che la motivazione riguardi l’invio della comunicazione riguardante il reddito annuo presunto. A fare chiarezza sulla questione è stata direttamente l’Inps con il Messaggio numero 790 del 23 febbraio, nel quale si ricorda che, “per le prestazioni di disoccupazione Naspi in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2022 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al corrente anno 2023.“L’Inps invita ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 febbraio 2023): cosa fare? È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione, non sia arrivata la mensilità di febbraio. In caso in cui l’erogazione sia, è possibile che la motivazione riguardi l’invio dellariguardante il reddito annuo presunto. A fare chiarezza sulla questione è stata direttamente l’Inps con il Messaggio numero 790 del 23 febbraio, nel quale si ricorda che, “per le prestazioni di disoccupazionein corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2022 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al corrente anno.“L’Inps invita ...

