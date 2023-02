NASCAR Cup Series | si riparte dalla California per l’ultima danza nell’attuale Auto Club Speedway

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Con ancora negli occhi quanto visto a Daytona tutto è pronto per il secondo atto dellaCup2023. Dallo Stato della Florida ci prepariamo per un trittico di appuntamenti sulla ‘West Coast’ con Fontana, Las Vegas e Phoenix. Iniziamo dall’, impianto unico nel proprio genere cheprossima stagione verrà completamente modificato. Il ‘Pala Casino 400’ sarà infattigara con l’attuale conformazione da 2 miglia (3.2 km), una caratteristica che attualmente detiene solo il Michigan International. Kyle Larson (2017, 2022), Kyle Busch (2013, 2014, 2019), Alex Bowman (2020), Martin Truex Jr (2018), Brad Keselowski (2015) e Kevin Harvick (2011) sono gli altri protagonisti che hanno primeggiato almeno una volta ...

Gabriele Dri | Quella del 75° anniversario della NASCAR (e 65° per la gara in sé) è stata una Daytona 500 quasi da copione, per certi versi simile a quelle ...La Chevrolet Corvette Z06 ha recentemente indossato i panni della pace car in occasione della famosa gara Nascar Daytona 500 ... e degli pneumatici Michelin Pilot Cup 2R. Forte di un V8 5.5 da 680 CV, ...