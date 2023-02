Napoli, tragedia in clinica: neonata muore durante il parto (Di venerdì 24 febbraio 2023) tragedia nella clinica Villa Betania a Napoli dove una neonata è deceduta durante il parto. I fatti sono accaduti nella giornata di mercoledì 22 febbraio quando la donna è stata ricoverata d’urgenza dopo la rottura delle acque. Dopo le procedure di routine previste per le partorienti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 febbraio 2023)nellaVilla Betania adove unaè decedutail. I fatti sono accaduti nella giornata di mercoledì 22 febbraio quando la donna è stata ricoverata d’urgenza dopo la rottura delle acque. Dopo le procedure di routine previste per lerienti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NOprisonersEVER : @Lucafale Magari Napoli merda (come alle altre squadre) è sportivo, arrivo a napoli colera, perché nel 1973 lo abb… - NapoliFCNews : Terremoto in Turchia, Montella al CorSera: “Ho sfiorato una tragedia enorme” #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli - TeleradioNews : La regina Maria Carolina le aveva volute nella Biblioteca Palatina ma dal 1933 erano state trasferite a Napoli. Dop… - RMario_ : RT @c4oscalmo: battuto il liverpool che non perdeva in casa da più di un anno e da lì tragedia, unico a battere il napoli dei galacticos, b… - Eugenio85428611 : RT @GiuliaFiorent13: MA BASTAAA Tomaso (con una M) bastaaaaa IDEOLOGIE ::?? ti spiego :: Napoli ... Bambini x omaggiare cal… -