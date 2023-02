Napoli | Spalletti | “Vogliamo vincere per la nostra citta”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A meno di 24 ore inizierà un altro turno del campionato di Serie A. Nella giornata di sabato 25 febbraio scenderà in campo alle ore 18:00 la capolistacontro l’Empoli di Zanetti. Il tecnico toscano Lucianosi è espresso in conferenza stampa sulla condizione della squadra azzurra: “Dopo la partita di Champions, i giocatori si sono riposati per un giorno prima di rimettersi al lavoro. Disponiamo di un ottimo staff che sa come distribuire il giusto carico d’allenamento al gruppo. Tutti sono in ottime condizione e per me non sara facile fare delle scelte, visto la qualità di ognuno di loro.“ “Noi lavoriamo duramente e questa cosa non deve essere confusa con la scaramanzia. Se avvolte uno non parla, subito dicono questa parola quando in realtà e per la professione. Dopo una partita ci mettiamo una pietra sopra e andiamo avanti senza ...