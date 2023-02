Napoli, Spalletti prepara tre cambi per la sfida all’Empoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luciano Spalletti sta preparando la sfida del suo Napoli con l’Empoli. Il tecnico degli azzurri ha in mente di fare un minimo di turnover. L’allenatore del Napoli non vuole sconvolgere la squadra, ma sta preparando almeno tre cambi per la gara di Serie A tra Empoli e Napoli. Spalletti è pronto a mandare di nuovo in campo Mario Rui dal primo minuto al posto di Olivera che ha giocato le ultime due partite da titolare. Dovrebbe essere questo l’unico cambio in difesa, con la conferma di Meret in porta, Di Lorenzo, Kim e Rrahmani. A centrocampo c’è Elmas che prenota un posto da titolare al posto di Zielinski. Mentre inamovibili Lobotka e Anguissa. In attacco Kvaratskhelia è sicuro di un posto dal primo minuto. Difficile ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lucianostando ladel suocon l’Empoli. Il tecnico degli azzurri ha in mente di fare un minimo di turnover. L’allenatore delnon vuole sconvolgere la squadra, ma stando almeno treper la gara di Serie A tra Empoli eè pronto a mandare di nuovo in campo Mario Rui dal primo minuto al posto di Olivera che ha giocato le ultime due partite da titolare. Dovrebbe essere questo l’unicoo in difesa, con la conferma di Meret in porta, Di Lorenzo, Kim e Rrahmani. A centrocampo c’è Elmas che prenota un posto da titolare al posto di Zielinski. Mentre inamovibili Lobotka e Anguissa. In attacco Kvaratskhelia è sicuro di un posto dal primo minuto. Difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - napolipiucom : Napoli, Spalletti prepara tre cambi per la sfida all'Empoli #CalcioNapoli #EmpoliNapoli #ForzaNapoliSempre - pasqualestifan1 : RT @PianetaN: Luciano Spalletti in conferenza stampa risponde alla domanda del nostro direttore Giordano. ?? #pianetanapoli #napoli #sscnap… -