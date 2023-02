Napoli, Spalletti: ''Empoli? E' una partita delicatissima per la loro precisa geometria tattica'' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, In conferenza stampa rilascia le seguenti dichiarazioni: "Ho appreso da poco della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perdiamo un uomo importante per le tante cose che ha fatto e sono vicino al dolore della famiglia". L'anno scorso ad Empoli il punto più basso? Quel momento ha aiutato a costruire questo Napoli? "Credo ci siano stati passi avanti importanti dopo le sconfitte, la lettura e le gestioni di situazioni simili è stata ammortizzata bene. -afferma Spalletti - E' una partita delicatissima per la loro precisa geometria tattica, noi dovremo dilatare la ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luciano, allenatore del, alla vigilia della sfida di campionato contro l', In conferenza stampa rilascia le seguenti dichiarazioni: "Ho appreso da poco della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perdiamo un uomo importante per le tante cose che ha fatto e sono vicino al dolore della famiglia". L'anno scorso adil punto più basso? Quel momento ha aiutato a costruire questo? "Credo ci siano stati passi avanti importanti dopo le sconfitte, la lettura e le gestioni di situazioni simili è stata ammortizzata bene. -afferma- E' unaper la, noi dovremo dilatare la ...

