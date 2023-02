Napoli | ruba medicinali nella farmacia dove lavora per rivenderli | sequestro da 150mila euro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A seguito di numerosi ammanchi di cassa, a dispetto dei valori formali delle vendite, è scattata l’indagine nei confronti di un 57enne di origini tunisine, dipendente di una. La Guardia di Finanza diha eseguito un decreto dipreventivo, per circa 150.000, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vivere_Napoli : Ruba medicinali nella farmacia in cui lavora e li rivende, sequestro da 150 mila euro - MENUETTOit : #Food e #Music: Napoli: ruba cibo da un garage dopo aver rubato due auto nella stessa via, arrestato - cronachecampane : RT @cronachecampane: #CronacadiNapoli #CronacaNera Napoli, ruba due auto da un garage a Miano: inseguito e arrestato - fattidinapoli : Napoli: Casamicciola, 16enne ruba scooter parcheggiato. Denunciato dai Carabinieri - - francypar71 : #Napoli Napoli, ruba due autovetture da un garage al Vomero: arrestato un 40enne -

Giugliano in Campania . Dipendente di una farmaciamedicinali e li rivende a prezzo inferiore, guadagnando decine di migliaia di euro. E' quanto ha scoperto dalla Guardia di Finanza dinell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di ...Dipendente di una farmaciamedicinali e li rivende a prezzo inferiore guadagnando decine di migliaia di euro. E' quanto ha scoperto dalla Guardia di Finanza dinell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di ...

Napoli, ruba due autovetture da un garage al Vomero: arrestato un 40enne ilmattino.it

Napoli, ruba in un supermercato e investe due dipendenti: 61enne denunciato ilmattino.it

Farmacia a Napoli denuncia sparizione medicine: sequestro 2a News

Napoli, ruba auto civetta dei carabinieri poi si schianta e scappa ilmattino.it

Ruba medicine e le rivende, sequestro a dipendente di una farmacia Virgilio

Sconto di pena per i due imputati per l’omicidio di un 30enne nel Casertano: uno dei due ha confessato durante il processo d’appello ...Il sopralluogo Quest’ultimo, infatti, è stato sorpreso mentre smontava un’auto rubata nei giorni scorsi in provincia di Napoli. Nel corso degli accertamenti, inoltre, i militari hanno rinvenuto e ...