Napoli, Rossi su Di Lorenzo: "Oggi rappresenta l'emblema del terzino europeo" Alla vigilia del match contro l'Empoli di Paolo Zanetti, valevole per il 24esimo turno di Serie A, l'ex tecnico del Torino Ezio Rossi, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha commentato così il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: "Mi aspettavo l'esplosione di Di Lorenzo, per il ragazzo che è sempre stato e che ancora è. Non mi stupisco che sia divenuto capitano, perché lo è sia dentro che fuori dal campo Oggi Giovanni rappresenta l'emblema del terzino europeo, più di tutti". Proseguendo, poi Ezio Rossi ha analizzato il numero 22 dei partenopei, ponendo sotto i riflettori la posizione in campo ottenuta con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dei partenopei: "Partecipa centralmente alla ...

