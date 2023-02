Napoli, riparte Operazione Talenti: Unina e Deloitte cercano 15 diplomati per percorsi studio-lavoro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prende il via la terza edizione di Operazione Talenti, il progetto promosso da Deloitte in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il quale verrà offerta a 15 giovani diplomati la possibilità di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e, al tempo stesso, di avviare una carriera lavorativa in Deloitte. “La Federico II – commenta Matteo Lorito, rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II – punta da sempre sui giovani Talenti. Una delle principali mission di questo Ateneo è valorizzare le capacità di ogni singolo studente e supportarlo nel percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Operazione Talenti consente di ... Leggi su fmag (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prende il via la terza edizione di, il progetto promosso dain collaborazione con l’Università degli Studi diFederico II con il quale verrà offerta a 15 giovanila possibilità di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e, al tempo stesso, di avviare una carriera lavorativa in. “La Federico II – commenta Matteo Lorito, rettore dell’Università degli studi diFederico II – punta da sempre sui giovani. Una delle principali mission di questo Ateneo è valorizzare le capacità di ogni singolo studente e supportarlo nel percorso di formazione e di inserimento nel mondo delconsente di ...

