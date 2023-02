Napoli ricorda i dieci anni di Papa Bergoglio. Sepe e Manfredi presentano il libro di Massimo Milone (Di venerdì 24 febbraio 2023) dieci anni fa l’elezione di Papa Francesco. L’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli ripercorrerà gli anni del Pontificato di Bergoglio, lunedì 13 marzo, alle 17.30, presentando il volume di Massimo Enrico Milone (dal giorno delle dimissioni di Papa Ratzinger fino all’ottobre scorso Direttore di Rai Vaticano) dal titolo “Da Francesco a Francesco. dieci anni di un Pontificato innovatore”, Casa editrice Francescana di Assisi. Interverranno il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito di Napoli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il direttore del Mattino Francesco De Core ed il filosofo del diritto Fabio Ciaramelli. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023)fa l’elezione diFrancesco. L’Arciconfraternita dei Pellegrini aripercorrerà glidel Pontificato di, lunedì 13 marzo, alle 17.30, presentando il volume diEnrico(dal giorno delle dimissioni diRatzinger fino all’ottobre scorso Direttore di Rai Vaticano) dal titolo “Da Francesco a Francesco.di un Pontificato innovatore”, Casa editrice Francescana di Assisi. Interverranno il Cardinale Crescenzio, Arcivescovo emerito di, il sindaco diGaetano, il direttore del Mattino Francesco De Core ed il filosofo del diritto Fabio Ciaramelli. ...

