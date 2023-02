“Napoli per la pace in Ucraina”: in migliaia in piazza per chiedere il cessate il fuoco (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marcia della pace questa mattina a Napoli a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. La manifestazione, che ha visto la presenza di migliaia di persone, è stata promossa da Comunità di Sant’Egidio, Comune e Arcidiocesi. “No War”, “Più parole meno armi”, “Fermiamo la guerra” e “Napoli Città di pace”, slogan, scritto su una immagine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marcia dellaquesta mattina aa un anno dallo scoppio della guerra in. La manifestazione, che ha visto la presenza didi persone, è stata promossa da Comunità di Sant’Egidio, Comune e Arcidiocesi. “No War”, “Più parole meno armi”, “Fermiamo la guerra” e “Città di”, slogan, scritto su una immagine L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

