Napoli, Maccarone: “Contro l’Empoli partita da non sottovalutare” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante la trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda sulle frequenza di 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Maccarone. L’ex attaccante dell’Empoli ha parlato della sfida di campionato tra i toscani e il Napoli: “I padroni di casa sono molto tranquilli perchè hanno quasi raggiunto il loro obiettivo. Alcuni giocatori vorranno mettersi in mostra davanti ad un avversario del genere. È una partita che non bisogna sottovalutare. Io ora faccio l’allenatore è sto studiando lo stile del gioco partenopeo. Esprimo un calcio bello da vedere e con tante novità. Il minutaggio di Simeone? Quando arrivano in rosa, i calciatori sono consapevoli delle gerarchie che ci sono. Lui sapeva di avere davanti a se Osimhen e nonostante ciò riesce a dare il suo contributo quando gli viene data l’opportunità. Il mister ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante la trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda sulle frequenza di 1 Station Radio, è intervenuto Massimo. L’ex attaccante delha parlato della sfida di campionato tra i toscani e il: “I padroni di casa sono molto tranquilli perchè hanno quasi raggiunto il loro obiettivo. Alcuni giocatori vorranno mettersi in mostra davanti ad un avversario del genere. È unache non bisogna. Io ora faccio l’allenatore è sto studiando lo stile del gioco partenopeo. Esprimo un calcio bello da vedere e con tante novità. Il minutaggio di Simeone? Quando arrivano in rosa, i calciatori sono consapevoli delle gerarchie che ci sono. Lui sapeva di avere davanti a se Osimhen e nonostante ciò riesce a dare il suo contributo quando gli viene data l’opportunità. Il mister ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Maccarone avverte il Napoli: con l'Empoli sarà una gara difficile per un motivo in particolare #Napoli… - Spazio_Napoli : Maccarone avverte il Napoli: con l’Empoli sarà una gara difficile per un motivo in particolare… - sscalcionapoli1 : Maccarone: “Sto studiando a fondo Spalletti, presto verrò a Napoli per vederlo da vicino, Osimhen è straordinario” - NCN_it : #Maccarone: “#Spalletti propone un calcio innovativo. Presto verrò a vedere i suoi allenamenti da vicino” - ilmionapoli : Maccarone: “Sto studiando Spalletti. L’Empoli vorrà fermare la capolista” -