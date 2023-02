Napoli, l’ex Santacroce: “Fra pochi anni Kim sarà fra i top al mondo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttomercatoWeb.com, sull’impatto con la Serie A del difensore azzurro Kim Min-Jae: “Mi ero interessato ed ero andato a vedere alcune sue partite, si capiva che era fenomenale, ma il campionato italiano è il più difficile per certi versi. Lui è riuscito a dimostrare tutta la sua forza ed ha avuto una netta crescita, tra pochi anni sarà tra i top al mondo“. Kim acquistato in estate per coprire la voragine lasciata dall’addio di Koulibaly, passato in estate al Chelsea, nonostante lo scetticismo iniziale sta facendo sognare i tifosi azzurri. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabiano, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttomercatoWeb.com, sull’impatto con la Serie A del difensore azzurro Kim Min-Jae: “Mi ero interessato ed ero andato a vedere alcune sue partite, si capiva che era fenomenale, ma il campionato italiano è il più difficile per certi versi. Lui è riuscito a dimostrare tutta la sua forza ed ha avuto una netta crescita, tratra i top al“. Kim acquistato in estate per coprire la voragine lasciata dall’addio di Koulibaly, passato in estate al Chelsea, nonostante lo scetticismo iniziale sta facendo sognare i tifosi azzurri. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

