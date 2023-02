Napoli, la partenza verso Empoli: Kim se la ride, Spalletti e Osimhen concentrati, il magazziniere ‘Salutate la capolista’ VIDEO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli continua il suo grande cammino in campionato. Sono 15 i punti di vantaggio sull’Inter seconda e l’obiettivo degli azzurri... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilcontinua il suo grande cammino in campionato. Sono 15 i punti di vantaggio sull’Inter seconda e l’obiettivo degli azzurri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Francoforte - sportli26181512 : Napoli, la partenza verso Empoli: Kim se la ride, Spalletti e Osimhen concentrati, il magazziniere ‘Salutate la cap… - Spazio_Napoli : Napoli arrivato a Garibaldi: ovazione dei tifosi prima della partenza per Empoli (VIDEO) - Spazio_Napoli : Tanti tifosi alla partenza degli azzurri in direzione Empoli ???? #SscNapoli #ForzaNapoli #SerieA #forzanapolisempre… - ppakpi1234 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI Il #Napoli è arrivato alla Stazione Centrale: ora è in partenza per raggiungere #Empoli per #EmpoliNapoli. @Sp… -