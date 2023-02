Napoli in piazza contro la guerra, Manfredi: “Primatista accoglienza” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è una bellissima partecipazione per una piazza che ricorda la nostra vicinanza all’Ucraina e al suo popolo, alla resistenza e alla lotta per l’integrità territoriale dell’Ucraina e che chiede un percorso di pace perché ormai i tempi sono maturi per raggiungere una pace giusta e fare in modo che la voce delle armi venga sostituita dalla voce della diplomazia e che finalmente si possa trovare una via d’uscita a un conflitto che sta costando tantissime vite umane e sofferenze e che deve finire”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando in piazza Dante per partecipare alla marcia per la pace a un anno dall’invasione russa in Ucraina. Manfredi ha ricordato che la città di Napoli è la città italiana che ha accolto più ucraini “facendolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è una bellissima partecipazione per unache ricorda la nostra vicinanza all’Ucraina e al suo popolo, alla resistenza e alla lotta per l’integrità territoriale dell’Ucraina e che chiede un percorso di pace perché ormai i tempi sono maturi per raggiungere una pace giusta e fare in modo che la voce delle armi venga sostituita dalla voce della diplomazia e che finalmente si possa trovare una via d’uscita a un conflitto che sta costando tantissime vite umane e sofferenze e che deve finire”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, arrivando inDante per partecipare alla marcia per la pace a un anno dall’invasione russa in Ucraina.ha ricordato che la città diè la città italiana che ha accolto più ucraini “facendolo ...

