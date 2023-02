Napoli, il report dell’allenamento alla viglia dell’Empoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli. Domani alle ore il Napoli sfiderà l’Empoli presso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 24 febbraio 2023) La SSCha reso noto ilvigilia della sfida di campionato contro l’Empoli. Domani alle ore ilsfiderà l’Empoli presso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo - sscnapoli : ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Francoforte - sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - NapoliFCNews : Ultim’ora da Castel Volturno, un azzurro non si è allenato: allarme in vista della Cremonese? #SSCNapoli… - cn1926it : Verso l’#Empoli, out solo #Raspadori: esercitazione tattica e su calci piazzati -