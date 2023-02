Napoli, De Paola: “De Laurentiis è stato motivato dalla critiche” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il giornalista, ed ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola ha commentato la gestione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso di Punto Nuovo Show TV, programma di Radio Punto Nuovo: “Il giornalismo obbliga di verificare sempre i fatti, nonostante io sia sempre stato tra i critici del patron. Gli recriminavo di non voler fare un salto di qualità vero, ossia di costruire una squadra come quella che stiamo ammirando adesso. Evidentemente De Laurentiis è stato motivato da queste critiche e ha deciso di creare una squadra che può portare il Napoli alla affermazione. Dunque, vanno fatti i complimenti al presidente, indifferentemente che sia un personaggio simpatico o antipatico, visto che sta facendo sognare una piazza ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il giornalista, ed ex direttore di Tuttosport, Paolo Deha commentato la gestione del presidente delAurelio Denel corso di Punto Nuovo Show TV, programma di Radio Punto Nuovo: “Il giornalismo obbliga di verificare sempre i fatti, nonostante io sia sempretra i critici del patron. Gli recriminavo di non voler fare un salto di qualità vero, ossia di costruire una squadra come quella che stiamo ammirando adesso. Evidentemente Deda questee ha deciso di creare una squadra che può portare ilalla affermazione. Dunque, vanno fatti i complimenti al presidente, indifferentemente che sia un personaggio simpatico o antipatico, visto che sta facendo sognare una piazza ...

