Napoli, coi soldi della Champions si punta Hojlund (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli continua a stupire e incantare in Europa, il passaggio del turno in Champions garantirebbe altri 10 milioni nelle casse azzurre e sul mercato piace Hojlund Il Napoli continua a stupire e incantare in Europa, il passaggio del turno in Champions garantirebbe altri 10 milioni nelle casse azzurre e sul mercato piace Hojlund. Il danese classe 2003 sta sorprendendo alla sua prima stagione in Serie A, è un profilo giovanissimo e il Napoli potrebbe puntare su di lui in estate ma tutto dipenderà dal cammino in Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

