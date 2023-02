Napoli, chiama il 118 ma non c'è il citofono: lo trovano morto in casa (Di venerdì 24 febbraio 2023) commenta E' morto nella sua casa in provincia di Napoli mentre aspettava i soccorsi che lui stesso aveva chiamato. Un'inchiesta accerterà se ci sono responsabilità nel decesso di Sergio Aiello, 51 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) commenta E'nella suain provincia dimentre aspettava i soccorsi che lui stesso avevato. Un'inchiesta accerterà se ci sono responsabilità nel decesso di Sergio Aiello, 51 ...

