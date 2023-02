Napoli | Canovi su Osimhen | “Lui è tra le punte più forti al mondo”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sicuramente, in una stagione piena di impegni molto ravvicinati, è fondamentale avere una rosa profonda che ti permetta di avere molte più soluzioni per far riposare i propri calciatori migliori, oppure cercare di cambiare le sorti del match in questione schierando il proprio sostituto a partita in corso. Queste sono tutte caratteristiche che ildi Luciano Spalletti ha nel proprio bagaglio, cosa che li ha consentiti di staccare tutti mettendo l’Inter, seconda in classifica, a -15 punti. Vantaggio che sicuramente può dar respiro e margine di errore ai partenopei che, oltre alla rosa con molte opzioni e il vantaggio in classifica, ha a disposizione molti calciatori che gli stanno consentendo di essere da sola in testa. Uno di questi è l’attuale capocannoniere della Serie A Victor, che con le sue prestazioni straordinarie e i suoi gol ...