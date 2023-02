Napoli arrivato a Garibaldi: ovazione dei tifosi prima della partenza per Empoli (VIDEO) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vigilia del match tra Empoli e Napoli, gli azzurri di Luciano Spalletti sono in partenza per la Toscana in vista della gara di Serie A valida per la 24ª giornata. Partenopei in vetta alla classifica e con la voglia di continuare il filotto di vittorie ottenuto nel 2023. Ad attendere la squadra alla stazione di Garibaldi c’erano alcuni tifosi che non hanno perso l’occasione per omaggiare e ringraziare ancora una volta i calciatori protagonisti di una stagione superlativa. Verso Empoli-Napoli Tra tutti i calciatori azzurri, i più acclamati sono stati Kvaratskhelia e Victor osimhen. Unico assente per la partenza verso Empoli è ovviamente Jack Raspadori, l’attaccante ex Sassuolo è infatti ancora fermo ai box ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vigilia del match tra, gli azzurri di Luciano Spalletti sono inper la Toscana in vistagara di Serie A valida per la 24ª giornata. Partenopei in vetta alla classifica e con la voglia di continuare il filotto di vittorie ottenuto nel 2023. Ad attendere la squadra alla stazione dic’erano alcuniche non hanno perso l’occasione per omaggiare e ringraziare ancora una volta i calciatori protagonisti di una stagione superlativa. VersoTra tutti i calciatori azzurri, i più acclamati sono stati Kvaratskhelia e Victor osimhen. Unico assente per laversoè ovviamente Jack Raspadori, l’attaccante ex Sassuolo è infatti ancora fermo ai box ...

