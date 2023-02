Nantes | lo striscione contro la Juventus | “27 anni di trucchi e imbrogli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv“, ovvero: “Club die repressione … 27sempre lo stesso leitmotiv”. E infine un insulto in italiano. Nella curva del, durante la partitaladi Europa League, è apparso unooffensivo nei confronti dei bianconeri e della loro storia. I 27a cui si riferiscono gli ultras francesi sono quelli passati dall’ultima sfida fra, semifinale della Champions League 1996, poi vinta dalla Vecchia Signora. Anche questa sfida, come quella del 1996, ha sorriso alla, che ora si augura lo stesso esito finale. SportFace.