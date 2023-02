MWC 2023 | AVM mostra in anteprima le novità FRITZ

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 febbraio 2023) AVM a MWCinle, il futuro delle connessioni: fibra, DSL con Wi-Fi 7, Mesh tri-band, 5G e molto altro AVM, l’azienda berlinese specialista in comunicazioni, presenterà durante il Mobile World Congress di Barcellona l’attuale generazione di dispositivi per la connessione: fibra e DSL in un unico!Box, 10 gigabit/s con la fibra, Internet veloce con il 5G, Wi-Fi 7 con Mesh tri-band a 6 GHz, oltre a nuove funzionalità per la Smart Home grazie agli standard DECT ULE, Zigbee e Matter. Per altro, dal 27 febbraio al 2 marzo, AVM presenterà tutte le! presso la Hall 7allo stand 7E53. Il nuovo!Box 5690 Pro di AVM combina per la prima volta fibra ottica e DSL in un unico dispositivo. ...