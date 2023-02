Mutui, proroga alle agevolazioni: la nuova scadenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il decreto Milleproroghe è in corso di approvazione in parlamento. prorogata anche l’agevolazione per i Mutui Il derceto Milleproroghe è in corso di approvazione. Si studiano quali provvedimenti a scadenza vanno prorogati e quali no. Tra i punti prorogati c’è un provvedimento che riguarda la proroga delle agevolazioni relative ai Mutui per l’acquisto per la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il decreto Milleproroghe è in corso di approvazione in parlamento.ta anche l’agevolazione per iIl derceto Milleproroghe è in corso di approvazione. Si studiano quali provvedimenti avannoti e quali no. Tra i puntiti c’è un provvedimento che riguarda ladellerelative aiper l’acquisto per la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltirreno : Milleproroghe, il decreto è legge: ecco le principali novità - annamariamoscar : Mutui giovani under 36: prorogata la garanzia statale fino all’80% fino a questa data - greenMe_it : Mutui giovani under 36: prorogata la garanzia statale fino all’80% fino a questa data - FIRSTonlineTwit : Milleproroghe, sì della Camera al decreto: Proroga per balneari, smart working e mutui agevolati - FIRSTonline - infoiteconomia : Mutui agevolati: c'è la proroga. Il mattone traina il mercato in Puglia -