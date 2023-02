Murray-Medvedev in tv: orario, canale, diretta tv e streaming finale Atp Doha 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Andy Murray sfiderà Daniil Medvedev nella finale del torneo ATP 250 di Doha 2023 (cemento). Seconda finale consecutiva per il russo, reduce dal titolo a Rotterdam e protagonista assoluto del post Australian Open. Dopo il bye al primo turno e due successi tutt’altro che agevoli contro Broady e O’Connell, è arrivata una prestigiosa vittoria ai danni di Auger-Aliassime, battuto per la seconda volta in otto giorni. Molto più epico il percorso del britannico, che ha annullato match point a Sonego al primo turno e a Lehecka in semifinale. Nel mezzo due vittorie in tre set ai danni di Zverev e Muller. I precedenti vedono il 27enne di Mosca condurre per 2-0: sarà proprio lui a partire favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Murray e ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Andysfiderà Daniilnelladel torneo ATP 250 di(cemento). Secondaconsecutiva per il russo, reduce dal titolo a Rotterdam e protagonista assoluto del post Australian Open. Dopo il bye al primo turno e due successi tutt’altro che agevoli contro Broady e O’Connell, è arrivata una prestigiosa vittoria ai danni di Auger-Aliassime, battuto per la seconda volta in otto giorni. Molto più epico il percorso del britannico, che ha annullato match point a Sonego al primo turno e a Lehecka in semi. Nel mezzo due vittorie in tre set ai danni di Zverev e Muller. I precedenti vedono il 27enne di Mosca condurre per 2-0: sarà proprio lui a partire favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

