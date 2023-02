Murray in finale a Doha: salva 5 match point a Lehecka (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con un'anca di metallo e il fuoco dentro, Andy Murray ha salvato cinque match point a Jiri Lehecka, finalista alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022. Lo scozzese ha chiuso 60 36 76(6) ed è ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con un'anca di metallo e il fuoco dentro, Andyhato cinquea Jiri, finalista alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022. Lo scozzese ha chiuso 60 36 76(6) ed è ...

