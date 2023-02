Muore dopo una crisi di panico nell’ospedale dove lavorava: giallo sulla morte di un’infermiera (Di venerdì 24 febbraio 2023) È entrata nell’ospedale in cui lavorava come infermiera, a Fondi, lamentando attacchi di panico e crisi convulsive: in poco più di 24 ore è stata spostata in diverse strutture per stabilire quale fosse la causa della sua sintomatologia, ma ha avuto una crisi respiratoria ed è morta. Un decesso inspiegabile, per il quale l’Asl pontina ha aperto un audit e disposto l’esame autoptico per risalire a cosa abbia spezzato la vita di Alessandra Sanguigni, che avrebbe a breve compiuto 43 anni, madre di due figli, infermiera di sala operatoria. È entrata lunedì scorso intorno alle 17.30 al pronto soccorso del San Giovanni di Dio, dopo i primi accertamenti è stata trasferita al Goretti di Latina per un esame neurologico. La tac alla quale è stata sottoposta ha avuto esito negativo. Il giorno ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) È entratain cuicome infermiera, a Fondi, lamentando attacchi diconvulsive: in poco più di 24 ore è stata spostata in diverse strutture per stabilire quale fosse la causa della sua sintomatologia, ma ha avuto unarespiratoria ed è morta. Un decesso inspiegabile, per il quale l’Asl pontina ha aperto un audit e disposto l’esame autoptico per risalire a cosa abbia spezzato la vita di Alessandra Sanguigni, che avrebbe a breve compiuto 43 anni, madre di due figli, infermiera di sala operatoria. È entrata lunedì scorso intorno alle 17.30 al pronto soccorso del San Giovanni di Dio,i primi accertamenti è stata trasferita al Goretti di Latina per un esame neurologico. La tac alla quale è stata sottoposta ha avuto esito negativo. Il giorno ...

