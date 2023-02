Multa e fermo amministrativo per Geo Barents | Msf | inaccettabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??Le autorità italiane sono salite a bordo della #GeoBarents e hanno notificato al nostro team il fermo della nave… - ultimora_pol : Giovedì sera la nave Geo Barents della ONG MSF, che si trova nel porto di Augusta, ha ricevuto dalla capitaneria di… - MaurizioTorchi2 : RT @fratotolo2: ?? Primo provvedimento emesso nei confronti di una nave delle #ONG: fermo amministrativo di 20 giorni e multa da 10 mila eur… - MustafaMond5 : RT @OGiannino: Il prefetto ministro “chi-annega-non-ci-riguarda” preso in parola: 20giorni di fermo a Geo Barents e multa per aver salvato… - MarioBottosso : @Libero_official Il fermo doveva essere di almeno qualche mese, mentre la multa doveva essere di almeno 10 superior… -

... ha fatto sapere di essere stata sottoposta dalla Capitaneria di porto di Ancona a unamministrativo di 20 giorni e di rischiare unafra i 2 e i 10 mila euro "per non aver fornito tutte ...È toccato alla Geo Barents di Medici Senza Frontiere a cui è stato notificato ilamministrativo e unadi 10 mila euro: ' La Capitaneria di Porto di Ancona ci contesta, alla luce del nuovo ...

Migranti, Medici Senza Frontiere: «Per Geo Barents ricevuto fermo amministrativo di 20 giorni e multa di 10mila euro» Open

Fermo amministrativo e multa per la Geo Barents: non ha comunicato tutti i dati dell'ultima missione RaiNews

Migranti: fermo e multa alla nave Geo Barents, 'non ha fornito informazioni' Agenzia ANSA

Migranti, Msf: “Fermo amministrativo per la Geo Barents e multa da 10mila euro Il Fatto Quotidiano

Medici senza frontiere, fermo e multa per la Geo Barents: inaccettabile Avvenire

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Dopo l’approvazione del “decreto Piantedosi” è arrivato il primo fermo amministrativo nei confronti della Geo Barents di Medici Senza Frontiere con l'escamotage di un cavillo burocratico. E a Lampedus ...