Mugnano | Maria uccisa dal cancello di casa | condannato il proprietario

Mugnano. Schiacciata dal cancello di casa, condannato il proprietario dell'immobile ilmattino.it

Giorno della memoria - Salvò ebrei e antifascisti e morì in un lager, nel Vibonese ricordato il commissario di Polizia Nicola Amodio LaC news24

Mugnano del Cardinale: vandalizzata la panchina letteraria - ITV ... Irpinia TV

Tiziana Cantone, la madre: «Mai creduto che si fosse suicidata. Ma ancora non ci sono colpevoli» Corriere del Mezzogiorno

Scampia in strada per la pace in Ucraina: “Portate armi giocattolo da buttare nella munnezza” Il Riformista

Maria Adamo, morta sul colpo, nel dicembre del 2018, dopo essere stata travolta da un cancello scorrevole all'esterno della casa, in un parco privato di via della Resistenza, a Mugnano di Napoli. Il ...Il giudice monocratico di Napoli Nord Stefania Amodeo ha condannato il proprietario dell'abitazione presa in fitto dalla famiglia di una donna di 60 anni, Maria Adamo, morta sul colpo, nel dicembre de ...