Mourinho: «Bene calcio italiano. Inter e Milan un piede ai quarti, noi due…» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mourinho fa un bilancio complessivo delle italiane impegnate in Europa. Il tecnico della Roma ricorda anche Inter e Milan in Champions League nonché il Napoli e le altre in Europa e Conference League BILANCIO COMPLESSIVO ? José Mourinho analizza in toto il percorso delle italiane in Europa: «Il calcio italiano Bene. Noi, Fiorentina, Lazio e Juventus siamo andate avanti. L'Inter, il Milan e il Napoli sono in vantaggio nelle eliminatorie di Champions League. L'Inter e il Milan hanno un piede ai quarti, il Napoli un piede e mezzo. Noi quattro di Europa League e Conference già due piedi agli ottavi. È un Bene per il calcio ...

