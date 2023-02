Mourinho bacchetta ancora i tifosi della tribuna | «Dormono»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Quandoè di buon umore lo si vede subito e lo si è visto nella conferenza stampa post partita di Europa League. La Roma ha ribaltato il risultato dell’andata in Austria rifilando due gol al Salisbrugo. In conferenzaha prima scherzato con i presenti. Vista l’assenza dei giornalisti austriaci, rivolgendosi al traduttore ha ironizzato: «Prendi i soli e vai a casa allora». Una conferenza tutto sommato tranquilla nel quale comunque all’allenatore è stato chiesto del gesto rivolto aidurante il match. A richiamare l’episodio è il Corriere dello Sport. Negli ultimi minutipartita, mentre gran parte dello stadio continuava ad incitare la squadra giallorossa, una porzione dell’impianto ha mostrato un atteggiamento che non è piaciuto al tecnico. Tant’è che si gira verso di loro e mette le mani ...