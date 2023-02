Mostre: dall’8 marzo alla Fondazione Besso “I paesaggi italiani” di Duccio Trombardori (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ho voluto esprimere una sorta di scacciapensieri, un giardino italiano ideale che mette in scena luoghi prediletti, tutti rivestiti dal manto immaginativo della pittura”: Duccio Trombadori spiega così l’intenzione della mostra di suoi dipinti che si apre mercoledì 8 marzo a Roma presso la Fondazione Marco Besso. L’ esposizione, dal titolo “Le scampagnate. paesaggi italiani” è promossa dallo Studio Aperto Arti visive della Fondazione Besso, diretto da Lillo Bartoloni. I venticinque dipinti esposti raffigurano situazioni ambientali di mare e di terra, riconoscibili o immaginate come “scorci mediterranei”, e diventano occasione, dice l’autore, di vivere una “parentesi estetica, la proposta di una ‘scampagnata dello spirito’ , un sogno ad occhi aperti da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ho voluto esprimere una sorta di scacciapensieri, un giardino italiano ideale che mette in scena luoghi prediletti, tutti rivestiti dal manto immaginativo della pittura”:Trombadori spiega così l’intenzione della mostra di suoi dipinti che si apre mercoledì 8a Roma presso laMarco. L’ esposizione, dal titolo “Le scampagnate.” è promossa dallo Studio Aperto Arti visive della, diretto da Lillo Bartoloni. I venticinque dipinti esposti raffigurano situazioni ambientali di mare e di terra, riconoscibili o immaginate come “scorci mediterranei”, e diventano occasione, dice l’autore, di vivere una “parentesi estetica, la proposta di una ‘scampagnata dello spirito’ , un sogno ad occhi aperti da ...

