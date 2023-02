Moschino | surrealismo punk dal sapore aristocratico

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Life&People.it Jeremy Scott può tutto, e, dopo nove anni a capo della direzione artistica dilo ha dimostrato. Nella sfilata Autunno Inverno 2023 2024 appena conclusa ritroviamo tutti i segni distintivi della forza creativa del designer americano. Una collezione tranchant, luminosa e come al solito coloratissima che porta in passerella una donna surrealista, a trattie dall’aspettoe ilSe nell’ultima sfilata Jeremy Scott si era occupato dell’inflazione – letteralmente – usando il gonfiabile come simbolo irriverente durante l’ultima fashion week, la collezione Autunno Inverno 2023 2024 regala un’estetica artisto-completamente diversa. La donna in passerella si mostra sicura e nonchalant nonostante un ingombrante copricapo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeglioNotizie : Moschino tra surrealismo e aristo-punk - solostyleit : Moschino tra surrealismo e aristo-punk - -

E poi ancora l'ode aldi MM6 Maison Margiela , la collezione raffinata di Emporio Armani . Per poi chiudere con gli show di Blumarine ,e GCDS . Se non avete ancora avuto modo di ...Teatrale, con elementi late 80s, la donnasfida le convenzioni ora ricoperta di borchie ora indossando un ball gown di tulle con una cascata di cristalli rovesciati sopra. Tra i pezzi chiave ...

Moschino tra surrealismo e aristo-punk - Moda Agenzia ANSA

Moschino show, il surrealismo è aristo-punk Adnkronos

Sfilata Moschino Collezione Moda Autunno Inverno 2023 2024 L&P Life and People

Sfilate Milano: Prada, Moschino, MaxMara per il secondo giorno Grazia

Prada propone la bellezza che cura Corriere della Sera

Stella Maxwell, Adut Akech, Imaan Hammam e Cara Taylor. Jeremy Scott pensa in grande per la sua nuova prova al timone di Moschino , per cui immagina una collezione venata di ribellione e surrealismo, ...Nei colori che sono una certezza per le donne: cammello, cioccolato, nero, beige. Il punk surreale per Moschino secondo Jeremy Scott Ci sono il punk, il surrealismo di Salvador Dalì da Moschino.