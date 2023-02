Mosca, un anno nel silenzio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il poeta russo Aleksandr Puškin chiude il suo “Boris Gadunov” con due parole: narod bezmolvctvuet, il popolo tace. Il silenzio è la condanna, la colpa e il rifugio dei cittadini ru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il poeta russo Aleksandr Puškin chiude il suo “Boris Gadunov” con due parole: narod bezmolvctvuet, il popolo tace. Ilè la condanna, la colpa e il rifugio dei cittadini ru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per la sesta volta in un anno il mondo si rincontra al Palazzo di Vetro e si schiera al fianco di Kiev, isolando Mo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Volodymyr Zelensky terrà una conferenza stampa domani, giorno dell'anniversario dell'invasi… - RaffaelePizzati : RT @MarinaSereni: Un anno di #guerra, morte, distruzione. E un rischio di escalation che le scelte di Mosca su armi nucleari e Moldavia ren… - lifterm : RT @matt7gh: VERITÀ La #guerra in #Ucraina non è iniziata l'anno scorso Gli #USA hanno orchestrato il colpo di stato a #Kiev nel 2014 La #… - RaiNews : Nelle previsioni di #Putin, ma anche in quelle di molti esperti, era da considerare come una guerra lampo, con un a… -