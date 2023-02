Morto Tom Whitlock, scrisse "Take My Breath Away" per Top Gun (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il compositore americano è Morto in una casa di cura nel Tennessee all'età di 68 anni. Da tempo soffriva di Alzheimer Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il compositore americano èin una casa di cura nel Tennessee all'età di 68 anni. Da tempo soffriva di Alzheimer

