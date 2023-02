Morto Maurizio Costanzo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Una notizia che giunge improvvisa: è , pilastro della tv italiana, conduttore e giornalista che ha fatto la storia.aveva 84 anni, era nato il 28 agosto 1938 a Roma e di lui si conosceva bene anche la storia personale, oltre a quella professionale, essendo sposato con Maria De Filippi dal 1995. Il suo esordio televisivo era avvenuto con Finalmente domenica, anche se la notorietà gli era stata data da Bontà loro. Tantissimi i suoi successi, tra i quali ricordiamo le molte edizioni di Buona Domenica – con i famosi “capodanni registrati” – e, su tutti, il celeberrimoShow, il talk show per eccellenza, andato in onda dal 1982 e, sebbene in mondo non continuo, fino ai giorni nostri. E’ stato lui a lanciare, attraverso il MCS, tanti personaggi che vediamo abitualmente in tv.è stato anche ...

Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. È morto a Roma oggi Maurizio Costanzo, uno dei re della tevisione italiana. Nato nel 1938, è colui che ha portato in tv i salotti mediatici che sono stati trampolino di lancio per molti personaggi del ... Tra questi Grand'Italia e l'intramontabile Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo possedeva anche una società di produzione, la Fortuna Audiovisivi, messa in piedi insieme ad altri personaggi ...

