Morto Costanzo | “Uomini e Donne” non va in onda

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In seguito alla scomparsa di Mauriziola puntata odierna di “”, prevista alle 14.45, non andrà in. A comunicare la mancata messa indel programma di Maria De Filippi è l’account twitter di Qui Mediaset. ‘’ è il primo tra i programmi della De Filippi che sarebbe dovuto andate in, nella cronologia del palinsesto di Canale 5, dopo la notizia della scomparsa di. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, altre modifiche della programmazione verranno comunicate nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i programmi di infotainment del gruppo, a partire da ‘Pomeriggio 5’, saranno dedicati alla scomparsa del giornalista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.