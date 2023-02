Morto Costanzo | tra i momenti memorabili in tv la maratona antimafia con Santoro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra le pagine televisive uniche e indimenticabili scritte da Maurizionon si può non citare ladel 1991 che realizzò insieme a Michele. Cinque ore di diretta ‘per Libero Grassi’, come dura reazione della società civile alla stagione degli attentati di mafia, che partirono su Rai3 con ‘Samarcanda’ dal Teatro Biondo di Palermo e finirono su Canale 5 al Teatro Parioli con ilShow. Un evento storico anche perché unì per la prima volta Rai e Mediaset nello stesso evento (i due programmi ebbero accesso reciproco alle dirette durante tutta la durata), nell’epoca di massima espressione del duopolio e della ‘guerra’ dell’audience tra i due gruppi. L’iniziativa ebbe talmente risonanza che due anni dopo, quandoscampò miracolosamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - Poesiaitalia : Maurizio Costanzo è morto, il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni. Doveroso ricordare la sua instancabile l… - trash_italiano : È morto a 84 anni Maurizio Costanzo ?? - VitctorMuricch1 : RT @tg2rai: #UltimOra, è morto poco fa a #Roma #MaurizioCostanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comu… - renatogiannetti : @antoniopolito1 Oggi è morto Maurizio Costanzo, vedrà che le priorità dei media cambieranno. -

Maurizio, l'anchorman numero uno per eccellenza. La notizia della scomparsa del giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore, scopritore di talenti come pochi è stata ...Maurizio, addio al campione della libertà dell'informazione La prima puntata è andata in onda dallo Studio 11 di Via Teulada, nella seconda serata di lunedì 18 ottobre 1976. La ...

E' morto Maurizio Costanzo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Morto Maurizio Costanzo, il suo salotto ha fatto la storia della tv la Repubblica

Maurizio Costanzo è morto, il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni Corriere della Sera

È morto Maurizio Costanzo, Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi: "Non ci credo, devo darti una brutta notizia" La7

Maurizio Costanzo, da Giorgia Meloni a Pippo Baudo e Gianni Morandi, le reazioni alla morte del giornalista la Repubblica

È morto all'età di 84 anni Maurizio Costanzo. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. «È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, ...Costanzo era un appassionato collezionista di tartarughe, tanto da averne oltre cinquemila tra il suo studio e la casa che condivideva con Maria De Filippi ...