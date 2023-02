Morte Maurizio Costanzo, le parole commoventi di Gianni Sperti (Di venerdì 24 febbraio 2023) La notizia della Morte di Maurizio Costanzo è stata un vero fulmine a ciel sereno nel mondo dello spettacolo e tra tutti coloro che lo conoscevano a scrivere un commovente post su Instagram è stato il ballerino e collaboratore di Maria De Filippi che ha voluto ricordare il famoso giornalista con parole davvero uniche che hanno commosso tutto il web. Gianni Sperti saluta Maurizio Costanzo su Instagram Gianni Sperti attraverso il suo profilo Instagram, incredulo a quello che è appena successo, commenta la Morte di Maurizio Costanzo con queste parole: ” Sentiremo tutti la tua mancanza. La mancanza di un uomo forte e comunicativo che ha segnato la storia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) La notizia delladiè stata un vero fulmine a ciel sereno nel mondo dello spettacolo e tra tutti coloro che lo conoscevano a scrivere un commovente post su Instagram è stato il ballerino e collaboratore di Maria De Filippi che ha voluto ricordare il famoso giornalista condavvero uniche che hanno commosso tutto il web.salutasu Instagramattraverso il suo profilo Instagram, incredulo a quello che è appena successo, commenta ladicon queste: ” Sentiremo tutti la tua mancanza. La mancanza di un uomo forte e comunicativo che ha segnato la storia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - fanpage : Il nome di Maurizio Costanzo non può stare lontano da quello di Maria De Filippi, insieme da oltre 30 anni. Erano s… - Open_gol : Autore, presentatore e conduttore televisivo, aveva iniziato a laorare come giornalista negli anni '50 - roxalbairis : RT @UnoFRAtanti: “La morte mi fa curiosità. L'unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vorrei esser… - Giadahsospesap1 : RT @yleniaindenial1: destabilizzata dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo come per quella di Piero Angela e Raffaella Carrà perché… -