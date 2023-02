Morte Maurizio Costanzo, il cordoglio della Lazio: 'Innovatore di radio e tv' (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Morte di Maurizio Costanzo ha colpito l'intero mondo della televisione e dello sport. Anche la Lazio ha voluto ricordare il noto giornalista, nato nella capitale, con un comunicato sul proprio sito ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladiha colpito l'intero mondotelevisione e dello sport. Anche laha voluto ricordare il noto giornalista, nato nella capitale, con un comunicato sul proprio sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - fanpage : Il nome di Maurizio Costanzo non può stare lontano da quello di Maria De Filippi, insieme da oltre 30 anni. Erano s… - fanpage : 'È terribile. È morto nostro padre, il padre e l'inventore di questa televisione fatta di tanti ospiti e con divers… - Gabapentyn : RT @yleniaindenial1: destabilizzata dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo come per quella di Piero Angela e Raffaella Carrà perché… - is_alimini : RT @chasingthestars: A una ragazza cresciuta a pane e Mediaset (e questo dice molto di me) fa molto effetto la morte di Maurizio -