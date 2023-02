Morte Maurizio Costanzo, il commento di Stefano De Martino (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo, il messaggio di Stefano De Martino. Anche l’ex ballerino di Amici e oggi affermato conduttore tv ha voluto, come molti altri, salutare il popolare giornalista scomparso oggi, venerdì 24 febbraio 2023. In pochi conoscevano le sue condizioni di salute, da circa una settimana Maurizio Costanzo era ricoverato a Roma presso la clinica Paideia per un peggioramento del suo stato. Il conduttore soffriva di diabete ed era malato di cuore. In queste ore anche Pippo Baudo ha salutato l’amico e collega: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. Anche la premier Giorgia Meloni lo ha salutato: “Ci lascia Maurizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023), il messaggio diDe. Anche l’ex ballerino di Amici e oggi affermato conduttore tv ha voluto, come molti altri, salutare il popolare giornalista scomparso oggi, venerdì 24 febbraio 2023. In pochi conoscevano le sue condizioni di salute, da circa una settimanaera ricoverato a Roma presso la clinica Paideia per un peggioramento del suo stato. Il conduttore soffriva di diabete ed era malato di cuore. In queste ore anche Pippo Baudo ha salutato l’amico e collega: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. Anche la premier Giorgia Meloni lo ha salutato: “Ci lascia...

