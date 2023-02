Morte Maurizio Costanzo: Buongiorno Mamma 2 e Quarto Grado non in onda (Di venerdì 24 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo porterà a numeri cambi di programmazione sulle reti Mediaset nel corso di questo fine settimana. Tra questi, anche alcuni in prima serata già nella giornata di oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Su Canale 5, infatti, sarebbe dovuta andare in onda Buongiorno Mamma 2, con la terza puntata. Mediaset ha invece deciso di sospenderne la messa in onda: al suo posto, uno speciale di Matrix e del Tg5, “Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv”. In studio con Nicola Porro, la giornalista del Tg5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà, poi, il ricordo dei tanti ospiti in studio e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) La scomparsa diporterà a numeri cambi di programmazione sulle reti Mediaset nel corso di questo fine settimana. Tra questi, anche alcuni in prima serata già nella giornata di oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Su Canale 5, infatti, sarebbe dovuta andare in2, con la terza puntata. Mediaset ha invece deciso di sospenderne la messa in: al suo posto, uno speciale di Matrix e del Tg5, “, l’uomo che ha cambiato la tv”. In studio con Nicola Porro, la giornalista del Tg5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà, poi, il ricordo dei tanti ospiti in studio e ...

