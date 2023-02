Morte Luciano Papi | fatale il frontale e la carambola con la macchina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Prima è avvenuto l’impatto, poi successivamente lanella quale sono rimaste coinvolte ben altre due vetture. Così è morto l’anziano, ennesima vittima della strada a Roma. L’incidente stradale in cui ha perso la vita il 76enne romano nel pomeriggio di giovedì sulla via Tiberina. A bordo di una Fiat Panda pernon c’è stato nulla da fare. Cinque i feriti. La più grave una donna, trasportata d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale. L’incidente dove ha trovato laL’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio del 23 febbraio, intorno alle ore 14.30, al chilometro 7,800 della via Tiberina, al confine fra Roma e il comune provinciale di Riano, all’altezza dell’intersezione con la ...