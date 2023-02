Morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sospende tutti i suoi programmi: quando tornano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Uomini e Donne” e “Amici” di Maria De Filippi non sono andati in onda oggi, venerdì 24 febbraio. Domani non ci sarà nemmeno “C’è Posta per Te”. Naturalmente il doloroso motivo è la Morte di Maurizio Costanzo (nel frattempo si apprende che quest’ultimo era ricoverato da una settimana in una clinica romana, la Paideia, e che la moglie non lo ha lasciato solo neanche un istante). Prima di scoprire quando torneranno i programmi di Maria, parliamo dei post di cordoglio che sono cominciati ad arrivare sui social da parte di persone a lei vicine. Le condoglianze Troviamo su Instagram per esempio il post dell’opinionista di “Uomini e Donne” Gianni Sperti. Ha tra l’altro definito il marito di Maria De Filippi “un uomo forte e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Uomini e Donne” e “Amici” diDenon sono andati in onda oggi, venerdì 24 febbraio. Domani non ci sarà nemmeno “C’è Posta per Te”. Naturalmente il doloroso motivo è ladi(nel frattempo si apprende che quest’ultimo era ricoverato da una settimana in una clinica romana, la Paideia, e che la moglie non lo ha lasciato solo neanche un istante). Prima di scopriretorneranno idi, parliamo dei post di cordoglio che sono cominciati ad arrivare sui social da parte di persone a lei vicine. Le condoglianze Troviamo su Instagram per esempio il post dell’opinionista di “Uomini e Donne” Gianni Sperti. Ha tra l’altro definito il marito diDe“un uomo forte e ...

