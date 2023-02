Morte Costanzo, tutte le variazioni in TV: Speciale in prima serata su Canale 5 con Nicola Porro e Susanna Galeazzi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Costanzo e De Filippi La Morte di Maurizio Costanzo muta inevitabilmente i palinsesti televisivi, a cominciare già dal pomeriggio di oggi, a poche ore dall’annuncio della triste notizia. Ecco tutte le variazioni in programma. Canale 5, salta Uomini e Donne Come prevedibile, seppur non in diretta e già registrato, salta l’appuntamento odierno con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, moglie di Costanzo dal 1995. Al suo posto, su Canale 5, si allunga la soap Terra Amara fino alle 16.10. In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset it) February 24, 2023 Rai 2, salta BellaMa’ Pierluigi Diaco, che considera Maurizio ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 febbraio 2023)e De Filippi Ladi Mauriziomuta inevitabilmente i palinsesti televisivi, a cominciare già dal pomeriggio di oggi, a poche ore dall’annuncio della triste notizia. Eccolein programma.5, salta Uomini e Donne Come prevedibile, seppur non in diretta e già registrato, salta l’appuntamento odierno con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, moglie didal 1995. Al suo posto, su5, si allunga la soap Terra Amara fino alle 16.10. In seguito alla scomparsa di Mauriziola puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset it) February 24, 2023 Rai 2, salta BellaMa’ Pierluigi Diaco, che considera Maurizio ...

