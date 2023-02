Morte Costanzo | tutte le variazioni in TV | saltano Uomini e Donne e BellaMa’

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 24 febbraio 2023)e De Filippi Ladi Mauriziomuta inevitabilmente i palinsesti televisivi, a cominciare già dal pomeriggio di oggi, a poche ore dall’annuncio della triste notizia. Eccolein programma. Canale 5, saltaCome prevedibile, seppur non in diretta e già registrato, salta l’appuntamento odierno con, il programma condotto da Maria De Filippi, moglie didal 1995. Al suo posto, su Canale 5, si allunga la soap Terra Amara fino alle 16.10. In seguito alla scomparsa di Mauriziola puntata odierna di “” non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset it) February 24, 2023 Rai ...