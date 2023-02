Morte Costanzo, Spalletti: “Molto dispiaciuto. Giornalista superiore alla media” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luciano Spalletti è Molto dispiaciuto dalla Morte di Maurizio Costanza, che ricorda come Giornalista superiore alla media La Morte improvvisa di Maurizio Costanzo ha sconvolto Luciano Spalletti. L’allenatore partenopeo conosceva lo storico volto televisivo del “Maurizio Costanzo Show”, conduttore televisivo, sceneggiatore ed anche esperto di comunicazione, con il rapporto di collaborazione con la Roma sin dall’inizio della gestione Friedkin. All’inizio della conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli, Spalletti lo ha voluto ricordare, dedicandogli l’introduzione con parole di cuore: “Prima di tutto vorrei comunicare il mio dispiacere per la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lucianodi Maurizio Costanza, che ricorda comeLaimprovvisa di Maurizioha sconvolto Luciano. L’allenatore partenopeo conosceva lo storico volto televisivo del “MaurizioShow”, conduttore televisivo, sceneggiatore ed anche esperto di comunicazione, con il rapporto di collaborazione con la Roma sin dall’inizio della gestione Friedkin. All’inizio della conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli,lo ha voluto ricordare, dedicandogli l’introduzione con parole di cuore: “Prima di tutto vorrei comunicare il mio dispiacere per la ...

